В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач

17 октября в столичном Freedom Hall состоялся уже седьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промушена Махач.

В седьмом сезоне выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни МС по боксу, 4-х кратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

О зрелищности турнира говорят сухие факты. Половина боев была завершена нокаутом — 13 бойцов не смогли продолжить бой и были переданы в руки врачей, которые всегда присутствуют на турнирах Махач.

Были и своеобразные рекорды: самый короткий бой между Анатолием Бобром Данилюком и Игорем Симбой Симбабой длился всего 13 секунд, а самый динамичный, в котором сошлись Юрий Alex Матвеев и Андрей Fighter Хохлов, насчитывал шесть нокдаунов.

Не обошлось и без курьезных моментов – в одной из схваток судья получил удар в лицо при попытке разнять бойцов. Однако сильной травмы удалось избежать, и поединок был продолжен.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, в частности, взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

В скором времени для всех, кто не смог посетить седьмой сезон Махач, бои турнира будут в открытом доступе на YouTube-канале промоушена.