21 октября ЦСКА София сыграла с луганской Зарей в третьем туре Лиги конференций. Встреча состоялась в Болгарии на стадионе Васил Левски и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

В первой половине матча игроки из ЦСКА демонстрировали великолепную игру. Футболисты обменивались ударами в одно-два касания и контролировали игру.

Уже на седьмой минуте матча Яник Вилдсхут из ЦСКА получил невероятную передачу, но его удар был довольно неудачным, что не помешало Дмитрию Мацапуре перехватить мяч.

Попытался пробить по воротам через три минуты и Георги Йомов, но мяч пролетел над перекладиной ворот.

На 16-й минуте был очень опасный момент для луганской команды, но Дмитрий Мацапура исполнил невероятный сэйв и спас ворота от удара Хорди Кайседо.

На 23-й минуте игрок болгарской команды повторил удар, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

Был в первом тайме опасный удар и от Томаса Лама, который попытался забить гол головой, но мяч пролетел над воротами.

На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Однако уже на 65-й минуте игрок Зари Аллахьяр Сайядманеш пробил издалека и попал в правый нижний угол ворот, сделав счет 1:о в пользу своей команды.

На 82-й минуте Брэдли Мазику, получив пас, пробил из пределов штрафной, но его удар заблокировали.

Через четыре минуты Юрген Маттей головой пробил прямо во вратаря.

В конце концов судья добавил к основному времени пять минут.

Фото: ФК Зоря