Таблица коэффициентов УЕФА 2021/22 — положение Украины после 3-го тура еврокубков

Украина остается на 11-й строчке в таблице коэффициентов УЕФА, но сократила отставание от России.

Победа луганской Зари над болгарским ЦСКА в третьем туре Лиги конференций УЕФА принесла в копилку Украины 0,4 балла. Еще два украинских клуба проиграли свои матчи в Лиге чемпионов: донецкий Шахтер крупно уступил Реалу (0:5) в Киеве, а киевское Динамо минимально проиграло каталонской Барселоне на Камп Ноу (0:1).

Сейчас в активе украинской ассоциации 31.000 баллов, ранее было 30.600.

Россия находится на десятой позиции, имея 31.682 балла. В третьем туре ее представители проиграли все три матча — в Лиге чемпионов питерский Зенит уступил туринскому Ювентусу (0:1), в Лиге Европы московский Спартак потерпел поражение от английского Лестера (3:4), а Локомотив проиграл турецкому Галатасараю (0:1).

Потенциально, такую ​​дистанцию ​​можно отыграть за одну неделю. Благодаря победе луганской команды Украина увеличила отрыв от Сербии, которая является ближайшим преследователем и имеет 29.125 баллов — страна набрала 0,25 за ничью Црвены Звезды с датским Митьюлландом (1:1).

Место в топ-10 предоставит чемпиону страны прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

Читайте:

Фото: ФК Заря