Я футболист и гей: австралиец совершил первый каминг-аут в профессиональном футболе

Полузащитник австралийского футбольного клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло совершил каминг-аут. Он стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов, выступающих в высшем дивизионе.

– Я футболист и гей. Все, что я хочу делать, это играть в футбол и иметь одинаковое отношение, — сказал 21-летний футболист в видео, опубликованном в социальных сетях Аделаиды Юнайтед.

Кавалло стал первым открытым профессиональным футболистом-геем, который выступает в высшем дивизионе Австралии. Он добавил, что ему больше не “стыдно” за свою сексуальность.

— Я устал стараться выступать как можно лучше и жить этой двойной жизнью, это утомительно, — добавил он.

Футболист признался, что он более шести лет скрывал свою ориентацию.

— Будучи закрытым футболистом-геем, мне пришлось научиться маскировать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста. Расти геем и играть в футбол — два мира, которые не пересекаются. Я прожил свою жизнь, считая, что это тема, о которой никогда нельзя говорить.

В течение своей карьеры лишь несколько футболистов-мужчин делали каминг-ауты. Бывший игрок Астон Виллы, Вест Гэма и Эвертона Томас Хитцльспергер публично объявил о своей ориентации спустя год после того, как завершил играть.

Бывший игрок Лидс Юнайтед Робби Роджерс в 2013-м совершил каминг-аут и объявил о своем уходе из спорта, а затем вернулся в спорт и присоединился к Лос-Анджелесу Гелакси, с которым выиграл Кубок MLS. Он стал первым геем, выигравшим большой титул в командных видах спорта в США.

В июне 2020 года бывший игрок Халл Сити Томас Битти стал первым за 30 лет английским футболистом после Джастина Фашану, который признался в своей нетрадиционной ориентации.

А первым бывшим игроком австралийской А-Лиги, сделавшим каминг-аут в 2019 году, стал Энди Бреннан.

Фото: Josh Cavallo