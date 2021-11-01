Ломаченко – Комми: стала известна дата и место боя

Стала известна дата следующего боя украинского боксера, бывшего чемпиона мира по трем категориям, Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Он встретится с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) из Ганы в субботу, 11 декабря.

Поединок Ломаченко-Комми пройдет в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщила компания Top Rank – организатор боя.

Это сражение станет вторым для Ломаченко в этом году. В июне он одержал победу техническим нокаутом над японским боксером Массаиоши Накатани.

Ранее Ломаченко заявлял, что хочет провести матч-реванш с Теофимо Лопесом.

???? ???????????????? ???????????????????????????????????? ???? Three-weight kingpin @VasylLomachenko is coming back to NYC against @RichardCommey in a 12-Round Lightweight showdown at @TheGarden.#LomaCommey | DECEMBER 11 | ESPN pic.twitter.com/vcvjMb1ICx — Top Rank Boxing (@trboxing) November 1, 2021

Что известно о Ричарде Комми

Ричарду Комми 34 года, он родом из Ганы. Комми выступает в легкой весовой категории. Всего на его счету 33 боя, в которых он проигрывал всего трижды.

В 2019 году боксер получил титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Последнее сражение Комми провел еще в феврале 2021 года. Тогда он встретился с Джексоном Маринесом из Доминиканы. В результате Комми одержал победу нокаутом в шестом раунде.

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