Ломаченко – Комми: стала известна дата и место боя

Стала известна дата следующего боя украинского боксера, бывшего чемпиона мира по трем категориям, Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Он встретится с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) из Ганы в субботу, 11 декабря.

Поединок Ломаченко-Комми пройдет в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщила компания Top Rank – организатор боя.

Это сражение станет вторым для Ломаченко в этом году. В июне он одержал победу техническим нокаутом над японским боксером Массаиоши Накатани.

Ранее Ломаченко заявлял, что хочет провести матч-реванш с Теофимо Лопесом.

???? ???????????????? ???????????????????????????????????? ????

Three-weight kingpin @VasylLomachenko is coming back to NYC against @RichardCommey in a 12-Round Lightweight showdown at @TheGarden.#LomaCommey | DECEMBER 11 | ESPN pic.twitter.com/vcvjMb1ICx

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 1, 2021