19-летний украинский боксер Юрий Захареев победил в четвертьфинале чемпионата мира по боксу, который проходит в сербском Белграде.

Украинец в весовой категории до 71 кг раздельным решением судей 3:2 (30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29) одолел представителя Казахстана Асланбека Шимбергенова.

До финального, третьего, раунда в противостоянии боксеров была ничья, но в решающей трехминутке Захареев выглядел свежее и активно шел вперед.

Выход в полуфинал чемпионата мира обеспечил украинцу минимум бронзовую медаль и $25 тыс. призовых. Далее украинца ждет встреча с азербайджанским боксером Сарханом Алиевым.

В первых двух боях украинец легко победил Махмуда Саида из Сомали и британца Мохаммеда Акбара. В 13 весовых категориях Юрий — единственный украинский спортсмен, смогший дойти до полуфинала.

В апреле Захареев стал победителем молодежного чемпионата мира по боксу, который проходил в польском Кельце. В финальном поединке за золото он одолел россиянина Чеераву Ашалаева.