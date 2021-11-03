В Англии бросили за решетку футбольного фаната, который во время финального матча Евро-2020 на стадионе Уэмбли снял 18-секундное видео для Facebook, в котором использовал расистские оскорбления в адрес трех игроков сборной Англии после финала Евро-2020.

52-летний Джонатон Бест приговорен к десяти неделям лишения свободы. Соответствующее решение принял магистратский суд Уиллесдена.

Во время своей трансляции мужчина оскорблял трех темнокожих игроков Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, которые не забили в серии послематчевых пенальти в финальном матче Евро-2020 против сборной Италии.

Ранее Бест признал себя виновным в выражениях с неприличным или крайне оскорбительным содержанием.

Видео попало в полицию после того, как о нем сообщил один из пользователей Facebook.

— Когда большинство нации гордилось тем, что команда Трех львов достигла своего первого финала за более чем 50 лет, Джонатон Бест перешел в Facebook, чтобы передать шквал расистских высказываний в адрес трех игроков, не забившим пенальти, — сказала представительница Королевской прокурорской службы Элейн Казинс.

В Королевской прокурорской службе добавили, что подобные преступления на почве ненависти оказывают огромное влияние на игроков и их психическое здоровье и в ведомстве очень серьезно относятся к подобным правонарушениям.

После проигранного Италии финального матча во время Евро-2020 Рашфорд, Сака и Санчо стали объектом расистских оскорблений. Такую реакцию осудили тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и УЕФА.

В Манчестере возмущенные фанаты испортили мурал с изображением Маркуса Рэшфорда. На нем написали оскорбительные высказывания, которые позже прикрыли черной пленкой, на которой появились стикеры со словами поддержки игрока сборной Англии.