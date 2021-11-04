По итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 определились первые обладатели путевок в весеннюю часть плей-офф турнира.

Место в 1/8 финала Лиги чемпионов обеспечили четыре футбольных клуба: туринский Ювентус, мюнхенская Бавария, нидерландский Аякс и английский Ливерпуль.

Все четыре команды в четырех стартовых турах смогли набрать максимальное количество очков — 12.

Во вторник Бавария разгромила в Мюнхене португальскую Бенфику со счетом 5:2, а Ювентус в родных стенах одолел питерский Зенит 4:2.

После матчей среды компанию им составили: Аякс, победивший на выезде дортмундскую Боруссию со счетом 3:1, а также Ливерпуль — мерсисайдцы на Энфилде взяли верх над мадридским Атлетико (2:0).

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа не только дважды подряд обыграли команду Диего Симеоне, но и отомстили матрасникам за вылет из плей-офф ЛЧ в 2020-м.

Украинские команды киевское Динамо и донецкий Шахтер после четырех туров занимают последние строчки в своих квартетах. Обе команды потерпели поражение в матчах четвертого тура против каталонской Барселоны и мадридского Реала.

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