19-летний украинский боксер Юрий Захареев вышел в финал чемпионата мира по боксу и поборется за золото.

4 ноября в полуфинале весовой категории до 71 кг спортсмен одолел соперника из Азербайджана Сейхана Алиева.

Бой украинца и азербайджанца длился все три раунда. Все пятеро судей единогласно признали победителем Юрия Захареева.

Медаль, которую гарантировал себе Юрий Захареев 4 ноября, станет первой для представителя Украины на этом чемпионате мира по боксу. Ранее никто из украинцев не проходил в полуфинал.

За золото в финале чемпионата мира по боксу, который состоится в сербском Белграде, Захареев будет бороться с российским спортсменом Вадимом Мусаевым.

В апреле Захареев стал победителем молодежного чемпионата мира по боксу, который проходил в польском Кельце. В финальном поединке за золото он одолел россиянина Чеераву Ашалаева.

Фото: Федерация бокса Украины