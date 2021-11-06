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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу

19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу

19-летний спортсмен Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, одержав победу в поединке с россиянином Вадимом Мусаевым. Единственная медаль Украины на чемпионате мира-2021 по боксу стала золотой.

На пути к бою за золото Захареев победил пятерых спортсменов, среди которых были два бывших чемпиона мира. А представитель Федерации бокса России Вадим Мусаев одолел четырех соперников.

Во время финального боя украинец деклассировал россиянина. Захареев уверенно показал себя в первом раунде, не разочаровав судей и во втором раунде.

В последнем раунде украинский спортсмен отдал противнику центр боксерского ринга, однако не предоставил ему возможность продемонстрировать свои силы во время атаки.

Судьи единогласно отдали победу украинцу. Это золото стало дебютным для него на чемпионате мира по боксу среди взрослых.

Юрий Захареев – спортсмен родом из города Белгород-Днестровск. Украинец стал первым чемпионом мира Украины в 2017 году. На его счету в настоящее время нет ни одного поражения.

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Фото: Федерация бокса Одесской области

Источник: Суспільне Спорт

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