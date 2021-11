Андрей Шевченко возглавит команду Серии А Дженоа в Италии – СМИ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит свою карьеру в Италии – вскоре ему предстоит возглавить команду Серии А Дженоа.

Об этом уже написали несколько источников, среди которіх, издание La Gazzetta dello Sport и журналист Николо Скира.

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021