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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Андрей Шевченко возглавит команду Серии А Дженоа в Италии – СМИ

Андрій Шевченко тренер

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит свою карьеру в Италии – вскоре ему предстоит возглавить команду Серии А Дженоа.

Об этом уже написали несколько источников, среди которіх, издание La Gazzetta dello Sport и журналист Николо Скира.

– Переговоры тренера и итальянского клуба находятся на финальной стадии, а о назначении будет объявлено уже в ближайшее время, – отметил Скира.

По его словам, Шевченко должен подписать контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на сезон. Он будет предусматривать зарплату в €1,8 млн в год, а также бонусы.

В тренерский штаб Шевченко войдут два его бывших помощника по сборной Украины – Андреа Мальдера и Мауро Тассотти.

Инициаторами назначения украинца стали новые владельцы Дженоа.

В 2021 году клуб приобрела американская инвестиционная компания 777 Partners, основатель которой Джош Вондер пообещал болельщикам построить новый стадион и вывести команду на лидерские позиции в чемпионате Италии.

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В 2016 году Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины. При его каденции желто-синие показали невероятно успешную игру.

В частности, команде удалось победить действующих чемпионов Европы — сборную Португалии — в рамках отбора на Евро-2020, благодаря чему украинцам удалось квалифицироваться на турнир с первого места в группе.

Источник: La Gazzetta dello Sport

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