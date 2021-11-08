19-летний Юрий Захареев на чемпионате мира по боксу в Белграде завоевал золото и стал самым молодым чемпионом мира в истории Украины. Теперь в любительском боксе у Украины есть семь чемпионов мира.

Накануне спортсмен вернулся в Украину с медалью и поделился эмоциями победы.

– Эмоций очень много, их словами не передать. Я первый, кто смог в таком возрасте поехать и победить. Все еще немного не чувствуется, но со временем я это осознаю.

Захареев рассказал, что самый тяжелый бой на Мундиале был против казахского боксера.

— Казах был выше меня, был непредсказуем и трудно было его прочесть.

Свою победу боксер посвятил маме. Он рассказал, что мама его уже заждалась и поддерживала его во всем.

Захареев признался, что пока в профи переходить не планирует, несмотря на повышенное внимание со стороны промоутеров, а в будущих планах – участие в Олимпийских играх.

Интересно, что впервые медали были изготовлены из чистого золота 136,59 грамма.

На чемпионате мира в финальном поединке Захареев победил Вадима Мусаева из России. Эта медаль стала единственной для украинских боксеров на Мундиале-2021 в Белграде.