Мы с Малиновским перелистали эту страницу: Петраков о ситуации в сборной

Сборная Украины по футболу в ноябре проведет заключительные матчи в 2021 году. Сначала сине-желтых ждет товарищеский поединок с командой Болгарии, а 16 октября сборная встретится в решающем поединке группового этапа к чемпионату мира по футболу против команды Боснии и Герцеговины.

Сборники уже прибыли в расположение команды, а исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков пообщался с журналистами.

— Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор. Сколько будет замен в матче с Болгарией? Шесть, потому что это контрольная игра. Не будет никакой ротации, потому что мы готовимся к игре года с Боснией, — сказал он.

Петраков отметил, что разногласия с одним из лидеров сборной хавбеком итальянской Атланты Русланом Малиновским в прошлом.

— Мы с Русланом перелистали эту страницу. Все, – резюмировал специалист.

Тренер также рассказал, почему вызвал в сборную Дениса Гармаша, который в футболке национальной команды последний раз выходил на поле еще в октябре 2017 года.

— Гармаш хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает, поэтому я его вызвал в сборную. Я его знаю с юношеских лет, он может закрыть много позиций. Не считаю, что это некий резонансный вызов. Он очень хорошо играет в Динамо, забивает, заслуженный человек. Это очень опытный украинский футболист, который мне нравится. Чем он кому-то не нравится? Понятия не имею.

Относительно того, кто из голкиперов займет место в воротах, Петраков отметил, что будет принимать решение он, но сначала посоветуется с тренером вратарей Вячеславом Кернозенко.