Абсолютный чемпион мира по легкому весу Теофимо Лопес заявил, что ему не интересен реванш с украинцем Василием Ломаченко.

По словам американца, карьера 33-летнего боксера из Украины близка к финалу.

— Ломаченко находится на обратном пути, он уже выбыл из борьбы. Это новая эпоха, новое поколение. Мы все идем вперед. Это жизненный цикл. Всегда все должно улучшаться и изменяться. Будут новые бойцы, когда я тоже уйду. Появится новый паренек, новый боец. И это будет сын мой. Только он превзойдет меня. Он продолжатель нашего с отцом рода, – сказал Лопес.

В то же время, американец отметил, что если бы он снова дрался с Ломаченко, весь мир увидел бы, что его навыки вышли на новый уровень. Именно поэтому он так стремится к тому, чтобы следующим соперником стал 28-летний австралийский боксер Джордж Камбосос.

В феврале этого года Теофимо Лопес в видеообращении поблагодарил украинцев за поддержку в бою с Ломаченко. Американец в своем обращении сказал на украинском: Слава Украине! и добавил Viva Ukraine!

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей — 112:116, 109:119, 111:117. Поражение стоило украинцу трех поясов.

Источник: Top Rank Boxing

Фото: Teofimo Lopez