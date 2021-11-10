Итальянский футбольный клуб Дженоа представил нового главного тренера команды Андрея Шевченко. Украинский специалист уже провел первую тренировку с командой, а накануне дал первую пресс-конференцию в новом статусе.

Бывший наставник сборной Украины рассказал, почему принял предложение генуэзского клуба и рассказал о ближайших планах команды.

– Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Хочу поблагодарить владельца клуба Джоша Уондера и Дженоа за то, что вернули меня в Италию — страну, с которой у меня особенная связь. Главная цель для нас прямо сейчас – остаться в Серии А. Дженоа – старейший клуб Италии, а это кое-что значит. Я надеюсь остаться здесь надолго, – сказал Шевченко.

Он добавил, что владелец клуба Джош Уондер пообещал ему усиление в зимнее межсезонье, ведь команде необходимы новые игроки.

– Нам нужно подняться на место в таблице, где мы сможем спокойно дышать, не нервничать. Это сейчас самое главное.

Шевченко рассказал, что уже общался с игроками команды и почувствовал, что “они хотят улучшить ситуацию”.

— У Дженоа – большая история, у Генуи – большое сердце. Это одна из причин, почему я здесь, – резюмировал специалист.

Андрей Шевченко дебютирует у руля Дженоа 21 ноября в матче Серии А против римской Ромы, которую возглавляет бывший наставник Шевченко в лондонском Челси Жозе Моуринью.

В тренерский штаб украинца в Дженоа вошли Мауро Тасотти, Андреа Адзалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.

В турнирной таблице чемпионата Италии после 12 туров грифоны занимают 17 место.

7 ноября стало известно, что Шевченко возглавил Дженоа. Контракт клуба с украинцем рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фото: Genoa CFC

Источник: Genoa CFC