Призерам Олимпийских игр и их тренерам назначат стипендии президента Украины. Соответствующий указ Владимира Зеленского утвердил Кабинет министров Украины.

Кроме олимпийских призеров, стипендии назначат победителям и призерам чемпионатов мира и Европы, молодым спортсменам и их тренерам.

За первое место на Олимпиаде спортсмен получит стипендию в размере 16 прожиточных минимумов, за второе — 15 и за третье — 14.

Сумма стипендий другим спортсменам и их тренерам варьируется от 1,5 до 11 прожиточных минимумов.

В конце сентября правительство утвердило денежные вознаграждения спортсменам, занявшим 4-6-е места на летних Олимпийских Играх-2020 в Токио. Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев и их наставники.

В Токио олимпийская сборная Украины заняла 44-е место в медальном зачете, завоевав одну золотую медаль, шесть серебряных наград и двенадцать бронзовых.

В неофициальном медальном зачете по количеству наград Украина в топ-20, а именно на 16-й позиции.