Украинский боксер Василий Ломаченко в ночь с 11 на 12 декабря проведет второй поединок за год против гонца Ричарда Комми.

Вечер бокса пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Любители бокса в Украине смогут посмотреть этот бой на платформе MEGOGO, которая имеет эксклюзивные права на этот бой.

Просмотр боя Ломаченко – Комми смогут посмотреть владельцы подписки Оптимальная+Спорт (стоимость 199 грн в месяц) и Максимальная (299 грн/месяц).

Ориентировочно поединок начнется 12 декабря не раньше 4:00 по киевскому времени.

Комми станет вторым соперником украинца, встречавшегося с Лопесом и проигравшего ему. До этого был японец Массаиоши Накатани. В июне Ломаченко одержал над японцем победу техническим нокаутом.

После поражения от Теофимо Лопеса и потери трех поясов, украинец не раз заявлял, что хочет реванша с американцем. Впрочем, Лопес не спешит давать согласие, а накануне заявил, что Ломаченко как соперник ему больше не интересен, ведь карьера Василия идет на убыль.