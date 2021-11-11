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Факты / Спорт

Ломаченко – Комми: стало известно, кто получил права на трансляцию в Украине

Мария Степанюк редактор ленты
Ломаченко Коммі

Украинский боксер Василий Ломаченко в ночь с 11 на 12 декабря проведет второй поединок за год против гонца Ричарда Комми.

Вечер бокса пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Любители бокса в Украине смогут посмотреть этот бой на платформе MEGOGO, которая имеет эксклюзивные права на этот бой.

Просмотр боя Ломаченко – Комми смогут посмотреть владельцы подписки Оптимальная+Спорт (стоимость 199 грн в месяц) и Максимальная (299 грн/месяц).

Ориентировочно поединок начнется 12 декабря не раньше 4:00 по киевскому времени.

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Комми станет вторым соперником украинца, встречавшегося с Лопесом и проигравшего ему. До этого был японец Массаиоши Накатани. В июне Ломаченко одержал над японцем победу техническим нокаутом.

После поражения от Теофимо Лопеса и потери трех поясов, украинец не раз заявлял, что хочет реванша с американцем. Впрочем, Лопес не спешит давать согласие, а накануне заявил, что Ломаченко как соперник ему больше не интересен, ведь карьера Василия идет на убыль.

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