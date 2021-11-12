11 ноября Украина сыграла в ничью из сборной Болгарии, матч закончился со счетом 1:1. Полузащитник сборной Тарас Степаненко прокомментировал результат игры.

По его мнению, сине-желтые должны были выиграть, забив четыре-пять или даже шесть голов.

— Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в четыре-пять голов, даже шесть, возможно. Бывают такие матчи, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня был такой матч, – сказал Степаненко.

По словам Степаненко, “мяч просто не хотел залетать в ворота”, но к команде по игре претензий нет.

Полузащитник также рассказал, что очень доволен забитым голом. Он поделился, что одесский стадион Черноморец фартовый для сборной и для него лично.

— Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, потому что я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, еще и с правой ноги – я очень доволен.

Товарищеский матч Украина – Болгария состоялся 11 ноября на стадионе Черноморец в Одессе. Украинцы нанесли 36 ударов по воротам соперников и забили три гола из офсайда.

Однако первыми счет открыли болгары – в первом тайме забил Радослав Кирилов. Сине-желтые ответили уже во втором тайме – мяч забил Тарас Степаненко.

В итоге матч закончился со счетом 1:1. Подробный обзор матча Украина – Болгария смотрите в материале.

Источник: Главная команда