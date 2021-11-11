Украина — Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборная Украины примет команду Болгарии 11 ноября на стадионе Черноморец в Одессе в рамках товарищеского матча.
Это будет шестая товарищеская встреча команд в истории. Трижды преимущество было на стороне сине-желтых, еще две игры завершились ничьей. Последний раз сборные встречались в ноябре 2012 года в Болгарии.
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.48. Успех львов оценивают в 7.70. Ничейный результат встречи — 4.40.
Встречу в Одессе доверили турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Ардой Кардезлером. Ему будут ассистировать соотечественники: Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.
Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Болгария начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 19:30.