Сборная Украины примет команду Болгарии 11 ноября на стадионе Черноморец в Одессе в рамках товарищеского матча.

Это будет шестая товарищеская встреча команд в истории. Трижды преимущество было на стороне сине-желтых, еще две игры завершились ничьей. Последний раз сборные встречались в ноябре 2012 года в Болгарии.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.48. Успех львов оценивают в 7.70. Ничейный результат встречи — 4.40.

Встречу в Одессе доверили турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Ардой Кардезлером. Ему будут ассистировать соотечественники: Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Болгария начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 19:30.