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Факты / Спорт
Мария Степанюк |
Украина — Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча

Украина — Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины примет команду Болгарии 11 ноября на стадионе Черноморец в Одессе в рамках товарищеского матча.

Это будет шестая товарищеская встреча команд в истории. Трижды преимущество было на стороне сине-желтых, еще две игры завершились ничьей. Последний раз сборные встречались в ноябре 2012 года в Болгарии.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.48. Успех львов оценивают в 7.70. Ничейный результат встречи — 4.40.

Встречу в Одессе доверили турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Ардой Кардезлером. Ему будут ассистировать соотечественники: Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Болгария начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 19:30.

С начала С конца
Прямая трансляция
18:25 - 11 ноября
Состав Болгарии

Михайлов, Христов, Димитров, Неделев, А. Илиев, Кирилов, Десподов, Йорданов, В. Цонев, Р. Цонев, Велковски.

Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, С. Иванов, Минчев, Чочев, Д. Илиев, Цветанов, И. Илиев.

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18:12 - 11 ноября
Состав Украины

Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик.

Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук.

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