Французская полиция арестовала футболистку сборной Франции и ПСЖ Аминату Диалло по обвинениям в организованном нападении на партнершу по команде Хейру Хамрауи.

Инцидент произошел вечером 4 ноября, когда Хамрауи в компании других игроков ПСЖ, среди которых была и Диалло, возвращались с вечеринки в ресторане недалеко от Булонского леса. К машине, за рулем которой находилась Диалло, подбежали неизвестные в масках, открыли дверь и вытащили Хейру из салона.

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Издание L’Equipe утверждает, что нападавшие били футболистку арматурой по ногам, а затем скрылись с места нападения. Пострадавшую госпитализировали в госпиталь, где ей наложили швы на ноги.

Организатором заказного нападения на футболистку ПСЖ оказалась ее одноклубница Амината Диалло. Она подговорила двоих мужчин травмировать Хамрауи, чтобы та не смогла выйти на поле.

Диалло избавилась от конкурентки и заняла ее место в составе на матч с мадридским Реалом в рамках женской Лиги чемпионов, который состоялся 9 ноября. Подозреваемая провела на поле 87 минут и не отличилась результативными действиями.

Пари Сен-Жермен опубликовал заявку, в которой подтвердил, что Аминату Диалло арестовала полицию Версаля по обвинениям в организации нападения на одну из одноклубниц, но парижане не уточнили имя пострадавшей.

В клубе добавили, что после нападения они приняли “все необходимые меры для обеспечения здоровья, благополучия и безопасности всего женского коллектива”.

— Пари Сен-Жермен сотрудничает с полицией Версаля, чтобы узнать факты. Клуб внимательно следит за ходом рассмотрения дела и будет изучать, какие действия следует предпринять, — говорится в сообщении.

После известия о том, что Диалло заказала свою одноклубницу, ее аккаунт атаковали болельщики, написавшие тысячи разгневанных комментариев под ее последней публикацией.

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31-летняя Хейра Хамрауи выступает на позиции полузащитника и защищает цвета сборной Франции. В 2016 году она покинула ПСЖ и выступала за Лион и Барселону. В июле 2021 года футболистка вернулась в парижский клуб, но голами пока еще не отличилась.

Аминате Диалло – 26 лет, она тоже защищает цвета сборной Франции. В структуре ПСЖ футболистка с 2016 года, но последние два года была в аренде у ФК Юта Роялс и мадридском Атлетико.

В чемпионате Франции среди женских команд ПСЖ после семи матчей идет на втором месте, имея в активе 21 очко и уступая лишь по дополнительным показателям ФК Олимпик Лион.

Источник: L’Equipe, PSG