Сборная Украины по футболу попадет на чемпионат мира-2022, если в матче против Боснии и Герцеговины в Зенице 16 ноября будет играть так же, как и 11 ноября против команды из Болгарии.

Такой прогноз озвучил и. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на то, что в товарищеском матче 11 ноября украинской команде не удалось одержать победу, наставник доволен игрой и каждым футболистом, который вышел в стартовом составе или на замену.

– У меня нет претензий к подопечным. А что касается пропущенного мяча, то такое случается в футболе, – говорит Александр Петраков.

Не удалось забить еще один гол, по убеждению и. о. главного тренера, потому, что не хватило технического мастерства.

– Я на удачу никогда не ропщу. Ее надо заслужить. Значит, я ее не заслужил. Возможно, заслужу в матче с Боснией и Герцеговиной. Тогда буду счастливым человеком, – добавляет наставник сборной Украины.

11 ноября в товарищеском матче против сборной Болгарии на стадионе Черноморец в Одессе украинцы нанесли 36 ударов по воротам соперников и забили три гола из офсайда. Но, несмотря на это, встреча завершилась ничьей 1:1.

12 ноября в 11.00 сборная вылетает в Киев, где вечером проведет тренировку двумя группами на стадионе учебно-тренировочного комплекса им. В. Банникова.

Вечером 13 ноября и утром 14 ноября у команды будет тренировка на НСК Олимпийский.

Вылет в Боснию запланирован на 18.00 14 ноября.

Заключительный матч отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины состоится в Зенице 16 ноября.

Источник: УАФ

Фото: УАФ