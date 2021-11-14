Босния и Герцеговина — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины во вторник, 16 ноября, проведет восьмой матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Александра Петракова на стадионе Билино Поле в Зенице сыграют против сборной Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.35. Успех золотых лилий оценивают в 2.95. Ничейный результат встречи — 3.50.

На то, что украинцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.89, а на подопечных Ивайло Петева – 2.15. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 10.00.

Это будет вторая игра команд в истории. Впервые Украина с Боснией и Герцеговиной встретились месяц назад во Львове в рамках отбора ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 1:1. За украинцев отличился Андрей Ярмоленко, а за гостей забивал Ариэль Ахмедходжич.

В рамках подготовки к заключительному матчу отбора сборная Украины встречалась с Болгарией. Сине-желтые нанесли 36 ударов по воротам соперника и трижды забили из положения вне игры, но в итоге сыграли вничью.

Фото: УАФ