Россия уступила Хорватии в заключительном матче отборочного турнира, отдав прямую путевку на чемпионат мира-2022. Встреча завершилась счетом 1:0 в пользу хозяев.

Хорваты после стартового свистка начали давить на ворота россиян, однако не смогли реализовать все свои моменты. Первый тайм завершился ничьей.

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Во время второго тайма начался сильный ливень, из-за которого возникли огромные лужи. Хозяевам это усложнило задачу, однако не выбило их решимости вырвать победу в матче.

Наконец хорватам удалось отобрать путевку на чемпионат мира-2022. На 81-й минуте автогол россиянина Федора Кудряшова принес три очка. Футболист отправил мяч в свои ворота после навеса с левого фланга.

Гости пытались отыграться, однако им не удалось реализовать интересный выстрел. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Златко Далича.

Всего сложности Хорватия набрала 23 очка, возглавив группу Н. Следующей после спортсменов из Дании, Германии, Бельгии и Франции хорваты вырвали прямую путевку на ЧМ-2022.