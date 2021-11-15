Босния и Герцеговина — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины во вторник, 16 ноября, проведет восьмой матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Александра Петракова на стадионе Билино Поле в Зенице сыграют против сборной Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.77. Успех золотых лилий оценивают в 4.90. Ничейный результат встречи — 3.75.

На то, что украинцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.57, а на подопечных Ивайло Петева – 2.75. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 10.50.

Матч доверили судить испанской бригаде арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Луис Мунуэр Монтеро.

Арбитр VAR – Рикарде де Бургос, ему будет ассистировать Гильермо Куадра Фернандес.

Это будет вторая игра команд в истории. Впервые Украина с Боснией и Герцеговиной встретились месяц назад во Львове в рамках отбора ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 1:1. За украинцев отличился Андрей Ярмоленко, а за гостей забивал Ариэль Ахмедходжич.

В рамках подготовки к заключительному матчу отбора сборная Украины встречалась с Болгарией. Сине-желтые нанесли 36 ударов по воротам соперника и трижды забили из положения вне игры, но в итоге сыграли вничью.

Фото: УАФ