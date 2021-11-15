Идет агрессия со стороны РФ: Абраменко уточнил свою позицию и поддержал украинских воинов

Олимпийский чемпион зимних Игр-2018 Александр Абраменко заявил, “некоторые моменты” его недавнего интервью “перекрутили”.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

— Был удивлен, увидев статью в интернете. Некоторые моменты были искажены, выставлены не так, как я считаю. Конечно, я понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которую защищают наши воины, – сказал Абраменко.

По его мнению, “журналисты осветили все так, будто он не понимает, что происходит”.

– Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях, – заметил он.

В конце Абраменко поблагодарил всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию, а также пожелал им силы и терпения и всем вернуться живыми.

В ноябре вышло интервью с Александром Абраменко, в котором он высказался по поводу российской агрессии на востоке Украины и войны на Донбассе.

Тогда он сказал, что “ситуация неоднозначная”, а на вопрос, что Россия развязала войну на востоке Украины и оккупировала Крым ответил, что “это все спланировано”.

Источник: Военное телевидение Украины