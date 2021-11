Иорданские футболистки уступили женской сборной Ирана в матче отборочного турнира Кубка Азии. Сборная Ирана обыграла соперниц в серии пенальти со счетом 0:0 (пен. 4:2) и получила прямую путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии-2022.

Позже Футбольная ассоциация Иордании, президентом которой является сын короля Иордании Али бин аль-Хусейн, а также один из вице-президентов ФИФА обратились в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) с просьбой проверить пол одной из футболисток иранской сборной.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021