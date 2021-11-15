Иорданские футболистки уступили женской сборной Ирана в матче отборочного турнира Кубка Азии. Сборная Ирана обыграла соперниц в серии пенальти со счетом 0:0 (пен. 4:2) и получила прямую путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии-2022.

Позже Футбольная ассоциация Иордании, президентом которой является сын короля Иордании Али бин аль-Хусейн, а также один из вице-президентов ФИФА обратились в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) с просьбой проверить пол одной из футболисток иранской сборной.

— С учетом доказательств, предоставленных Федерации футбола Иордании, и важности турнира, мы просим Азиатскую футбольную конфедерацию инициировать открытое расследование, которое проведет группа независимых медицинских экспертов. Нужно выяснить, имеет ли право этот игрок и другие члены команды выступать, учитывая, что женская сборная Ирана имеет историю гендерных проблем и допинга, — говорится в письме, которое аль-Хусейн опубликовал в Twitter.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Имя игрока, пол которого подвергли сомнению в Иордании, не разглашается, но Иран быстро отреагировал на обвинения.

Марьям Ирандуст, которая возглавляет женскую сборную Ирана, сказала, что жалоба Иордании в АФК была “поводом не смириться с поражением”. Она сказала, что все футболистки сборной были тщательно обследованы медицинским персоналом на гормоны и тестостерон.

Источник: Daily Sabah