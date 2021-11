Сборная Алжира принимала вдома команду Буркина-Фасо в рамках матча африканского квалификационного отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Непосредственно перед матчем на стадионе Мустафа Чакер в Блиде произошел сюрреалистический эпизод. Хозяева поля обвинили соперников в использовании черной магии для победы.

Чтобы “снять” так называемое проклятие алжирцы пригласили экзорциста.

О таком странном инциденте перед матчем отбора на Мундиаль рассказал журналист Валид Зиани.

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an “exorcist” (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG

