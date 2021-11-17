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Алжир обвинил Буркина-Фасо в черной магии перед матчем и привел экзорциста

Мария Степанюк редактор ленты
Алжир - Буркіна-Фасо

Сборная Алжира принимала вдома команду Буркина-Фасо в рамках матча африканского квалификационного отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Непосредственно перед матчем на стадионе Мустафа Чакер в Блиде произошел сюрреалистический эпизод. Хозяева поля обвинили соперников в использовании черной магии для победы.

Чтобы “снять” так называемое проклятие алжирцы пригласили экзорциста.

О таком странном инциденте перед матчем отбора на Мундиаль рассказал журналист Валид Зиани.

— 2021 год. Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии на поле на стадионе Мустафа Чакер в Блиде. Алжир привез экзорциста, чтобы снять волшебство. Добро пожаловать в Африку, – написал он.

Неизвестно, кого стоит благодарить — черных магов из Буркина-Фасо за их усилия или экзорцистов из Алжира, но команды разошлись результативной ничьей 2:2.

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После шести сыгранных матчей квартета A сборная Алжира идет на первом месте, имея в активе 13 очков, команда Буркина-Фасо (12) – вторая.

Отметим, что за сборную Алжира играют футболисты топ-клубов, в частности: Рияд Марез из Манчестер Сити, Исмаэль Беннасер из Милана, Айсса Манди из Вильярреала, Рами Бенсебаини из Боруссии Менхенгладбах. Представители Буркина-Фасо защищают цвета леверкузенского Байера (Эдмон Тапсоба) и французского Труа (Исса Каборе).

Фото: Getty Images

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