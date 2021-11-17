Сборная Алжира принимала вдома команду Буркина-Фасо в рамках матча африканского квалификационного отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Непосредственно перед матчем на стадионе Мустафа Чакер в Блиде произошел сюрреалистический эпизод. Хозяева поля обвинили соперников в использовании черной магии для победы.

Чтобы “снять” так называемое проклятие алжирцы пригласили экзорциста.

О таком странном инциденте перед матчем отбора на Мундиаль рассказал журналист Валид Зиани.

— 2021 год. Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии на поле на стадионе Мустафа Чакер в Блиде. Алжир привез экзорциста, чтобы снять волшебство. Добро пожаловать в Африку, – написал он.

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an “exorcist” (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG — Walid Ziani (@bylka613_) November 16, 2021

Неизвестно, кого стоит благодарить — черных магов из Буркина-Фасо за их усилия или экзорцистов из Алжира, но команды разошлись результативной ничьей 2:2.

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После шести сыгранных матчей квартета A сборная Алжира идет на первом месте, имея в активе 13 очков, команда Буркина-Фасо (12) – вторая.

Отметим, что за сборную Алжира играют футболисты топ-клубов, в частности: Рияд Марез из Манчестер Сити, Исмаэль Беннасер из Милана, Айсса Манди из Вильярреала, Рами Бенсебаини из Боруссии Менхенгладбах. Представители Буркина-Фасо защищают цвета леверкузенского Байера (Эдмон Тапсоба) и французского Труа (Исса Каборе).