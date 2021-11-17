И. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков шутит, что после матча с Боснией и Герцоговиной 16 ноября постарел лет на пять.

– Но, как говорится, я уже адаптировался. Еще не полностью, но почти, – говорит главный наставник украинской сборной.

По его словам, вместе с командой удалось проделать огромную работу.

– Впереди нас ждет плей-офф, будет непросто. Но кто бы из соперников нам не попался, у нас есть цель – поехать в Катар! – сказал после победы сборной Александр Петраков.

Главный тренер радуется победе команды и поздравляет с выходом в плей-офф игроков, тренерский штаб и всю Украину.

– Приветствую всех болельщиков Украины. Пусть погуляют сегодня! – радуется Петраков.

16 ноября сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022.

На 58-й минуте счет открыл Александр Зинченко. Автором второго гола стал Артем Довбик.

В турнирной таблице группы D Франция заняла первую строчку, набрав 18 очков. Украина финишировала с 12 очками на второй позиции.

Источник: ТК Футбол

Фото: УАФ