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Факты / Спорт

Постарел лет на пять – Петраков о матче с Боснией и Герцоговиной

Татьяна Забожко редактор ленты
Олександр Петраков

И. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков шутит, что после матча с Боснией и Герцоговиной 16 ноября постарел лет на пять.

– Но, как говорится, я уже адаптировался. Еще не полностью, но почти, – говорит главный наставник украинской сборной.

По его словам, вместе с командой удалось проделать огромную работу.

– Впереди нас ждет плей-офф, будет непросто. Но кто бы из соперников нам не попался, у нас есть цель – поехать в Катар! – сказал после победы сборной Александр Петраков.

Главный тренер радуется победе команды и поздравляет с выходом в плей-офф игроков, тренерский штаб и всю Украину.

– Приветствую всех болельщиков Украины. Пусть погуляют сегодня! – радуется Петраков.

16 ноября сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022.

На 58-й минуте счет открыл Александр Зинченко. Автором второго гола стал Артем Довбик.

В турнирной таблице группы D Франция заняла первую строчку, набрав 18 очков. Украина финишировала с 12 очками на второй позиции.

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Источник: ТК Футбол

Фото: УАФ

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