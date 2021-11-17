Бронзовый призер летних Олимпийских игр-2020 по теннису Элина Свитолина рассказала, что 2021 год был самым тяжелым в ее спортивной карьере.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью рубрики 33 на 3 программы Утро в большом городе на ICTV.

— Рассчитывала, что уже выиграю Grand Slam, но этого не произошло, и были большие проигрыши. Но медаль на Олимпиаде, я считаю, закрыла все вопросы.

Она рассказала, что отказалась от предложения поменять гражданство. За это ей предлагали большую сумму.

— Было 5-6 разных предложений от стран. Я украинка, и я не вижу себя в том, чтобы представлять другую страну или менталитет.

Теннисистка добавила, что за один год выступлений ей предлагали $700-800 тыс.

А на более низких уровнях ей даже предлагали слить матч. Она откровенно назвала сумму – $200-300 тыс.

27-летняя спортсменка призналась, что немного суеверная, ведь выходит на корт с левой ноги. А также рассказала, что к 30 годам планирует выиграть турнир серии Grand Slam.

Недавно в другом интервью Свитолина выразила мнение, почему в Украине нет престижных теннисных турниров. По мнению спортсменки, это очень дорогие проекты, на финансирование которых наши спонсоры не готовы выделять средства.