Футболисты сборной Украины устроили танцы в раздевалке на стадионе Билино Поле в Зенице после победы над Боснией и Герцеговиной, которая гарантировала им выход в стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

После финального свистка на поле сине-желтые немного сдержанно реагировали – они поблагодарили болельщиков за поддержку и сделали памятный снимок. А само празднование перенесли в подтрибунное помещение.

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков поздравил команду и обнял игроков. На видео видно, как он что-то сказал Виктору Цыганкову.

Зажигали же в раздевалке Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Александр Зубков. Приплясывал даже немного 64-летний Петраков.

Благодаря победе Украины над Боснией и Герцеговиной в заключительном туре группового этапа отбора на Мундиаль сине-желтые продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.

Подопечные Петракова заняли второе место в группе D, уступив Франции, которая напрямую вышла на ЧМ. Жеребьевка матчей плей-офф состоится 26 ноября, а полуфиналы и финал стыковых матчей запланированы на март 2022 года.