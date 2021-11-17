В финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре сыграют 13 европейских сборных.

Десять команд уже завоевали прямые путевки на Мундиаль, заняв первые места в своих группах. В Катар точно поедут: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Нидерланды.

Еще 12 сборных сразятся за три места в европейской квоте.

Вместе с сине-желтыми шанс побороться за билет-участника ЧМ в Катаре получили следующие команды: Италия, Польша, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия, Северная Македония, Турция, а также Австрия и Чехия – обе квалифицировались как победители своих групп в Лиге наций.

Во время жеребьевки стыковых матчей команды разделят на сеяные и несеяные. Сама процедура состоится 26 ноября.

Украина набрала 12 очков на стадии группового этапа и попадет в несеянные команды.

Сеяны: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. Несеянные: Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Австрия, Чехия.

Сине-желтые точно не сыграют со сборной России, ведь УЕФА разведет команды. По формату стыковых матчей, сперва сеяные сыграют против несеянных, а затем победители пар между собой.

Полуфиналы плей-офф ЧМ-2022 состоятся 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта 2022 года. Непосредственно финальная стадия Мундиаля в Катаре запланирована на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В заключительном матче группового этапа Украина обыграла Боснию и Герцеговину в Зенице со счетом 2:0, а в параллельном матче Финляндия в Хельсинки уступила Франции с таким же счетом – 0:2.