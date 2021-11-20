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Далакян защитил титул чемпиона мира WBA в самой легкой весовой категории

Юля Захарченко редактор ленты
Далакян защитил титул чемпиона мира WBA в самой легкой весовой категории

Украинский чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян провел поединок с панамским профессиональным боксером Луисом Консепсьоном. Украинский спортсмен в пятый раз защитил свой титул.

Бой начался оживленно – украинец встретил атаку панамца шикарным левым боковым. Далакян ждал ошибку боксера, преимущественно охватывая его контратаками.

Во втором раунде преимущество нашего спортсмена ощутилось сильнее. Далакян ловил соперника встречными ударами, а затем дважды подряд попал левыми боковыми ударами на встречу.

Третий и четвертый раунды были не очень удачными для обоих спортсменов. Консепсьон поймал мощный пинок, а Далакян получил несколько точных ударов, на которые ответил двойкой.

Пятый раунд начался очень мощно. Далакян трижды попал в панамца, однако спортсмен продолжал давить физически на украинца. Наконец профессиональный боксер не выдержал и дважды отправил Консепсьона в нокдаун.

После мощной атаки панамец еще не успел прийти в себя и во время серии ударов затруднился ответить украинцу, пропустив несколько из них.

Седьмой и восьмой раунды были опасны для обоих спортсменов, хотя преимущество было на стороне Далакяна. Казалось, что спортсмен из Панамы так и не пришел в сознание.

Девятый раунд украинец начал безумными атаками — панамец упал на ринг. Рефери остановил поединок под шквал атак Далакяна. Боксер защитил свой чемпионский титул WBA в самом легком весе.

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