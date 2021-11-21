Ребров не планирует работать в Аль-Айне: ждет предложения от сборной Украины

Главный тренер клуба из Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Айн Сергей Ребров не планирует продлевать сотрудничество со своей командой.

Украинский специалист намерен покинуть Аль-Айн летом 2022 года после того, как закончится текущий розыгрыш чемпионата ОАЭ.

Сообщается, что украинец намерен найти новый клуб для дальнейшего продолжения карьеры.

Контракт Реброва с Аль-Айном рассчитан до лета 2022 года, после чего коуч сможет сменить место работы. У него уже было несколько предложений, однако экс-тренер киевского Динамо и Ференцвароша пока не начинал никаких переговоров.

Кроме того, Ребров неоднократно выражал желание возглавить сборную Украины, главным тренером которой недавно был назначен Александр Петраков.