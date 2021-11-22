Шевченко уступил Роме в дебютном матче во главе Дженоа

Римская Рома взяла верх над Дженоа в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды гостей.

Это была первая игра в Дженоа для экс-главы сборной Украины по футболу Андрея Шевченко в должности главного тренера.

Счет в матче на 82-й минуте открыл вышедший на замену ганский футболист Феликс Афена-Гьян. В этом взятии ворот ему ассистировал экс-игрок Шахтера и Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян. В компенсированное арбитром время Афена-Гьян сумел оформить дубль.

За этот матч подопечные Шевченко нанесли лишь один удар по воротам волков, тогда как команда португальца Жозе Моуринью 19 раз пробила по воротам хозяев.

После 13 туров Дженоа имеет в своем активе 9 очков и 18-ю строчку в турнирной таблице, Рома же набрала 22 пункта и поднялась на пятую позицию.

В следующем туре, который состоится 28 ноября, Дженоа на выезде сыграет против Удинезе, а Рома дома примет Торино.

7 ноября стало известно, что Шевченко возглавил Дженоа. Контракт клуба с украинцем рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фото: Genoa CFC