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Факты / Спорт

Шевченко уступил Роме в дебютном матче во главе Дженоа

Мария Степанюк редактор ленты
Шевченко у Дженоа

Римская Рома взяла верх над Дженоа в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды гостей.

Это была первая игра в Дженоа для экс-главы сборной Украины по футболу Андрея Шевченко в должности главного тренера.

Счет в матче на 82-й минуте открыл вышедший на замену ганский футболист Феликс Афена-Гьян. В этом взятии ворот ему ассистировал экс-игрок Шахтера и Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян. В компенсированное арбитром время Афена-Гьян сумел оформить дубль.

За этот матч подопечные Шевченко нанесли лишь один удар по воротам волков, тогда как команда португальца Жозе Моуринью 19 раз пробила по воротам хозяев.

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После 13 туров Дженоа имеет в своем активе 9 очков и 18-ю строчку в турнирной таблице, Рома же набрала 22 пункта и поднялась на пятую позицию.

В следующем туре, который состоится 28 ноября, Дженоа на выезде сыграет против Удинезе, а Рома дома примет Торино.

7 ноября стало известно, что Шевченко возглавил Дженоа. Контракт клуба с украинцем рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фото: Genoa CFC

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