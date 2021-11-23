20 ноября в спортивном зале Обуховского центра культуры и досуга состоялся мастер-класс для детей Обуховщины с участием трех известных украинских спортсменов.

Среди них чемпион мира по ММА и мастер спорта Владислав Григорьев, чемпион мира по профессиональному боксу WBC Виктор Постол, а также чемпион мира по профессиональному боксу WBA Юрий Нужненко.

Мероприятие прошло по инициативе общественных деятелей-меценатов — Андрея Яковины, Вячеслава Кирейчука и при содействии городских властей Обухова.

Мастер-класс был приурочен к Всемирному дню ребенка. Бесплатное, насыщенное максимальным спортивным и моральным содержанием мероприятие собрало юных спортсменов не только из местных спортклубов.

Азы боевого мастерства от титулованных гостей усваивали воспитанники ВПК Миротворец, СК Зендокай Каратэ-До Мамай (Кагарлык), Зендокай карате–До Kayros, СК Обуховские тигры, юные боксеры Обухова из спорткомплекса ККПК, а также их бучанские коллеги из школы бокса Патриот.

В Обухове прошел уникальный в своем роде чемпионский мастер-класс для детей и молодежи / 3 фотографии

Всего в мероприятии приняли участие более сотни детей с тренерами.

Между тренингами были небольшие перерывы для отдыха и перекусов, о чем заранее позаботились организаторы.

Они ставили целью не только передачу боевого опыта подрастающему поколению — немалую роль в спортивных достижениях играют и моральные качества украинских чемпионов. Поэтому на лекции-тренинге дети имели возможность пообщаться с именитым боксером Юрием Нужненко и задать ему немало интересных вопросов.

Подобные спортивные мероприятия, которых в наше время так не хватает, хорошо помогают социализировать подрастающее поколение, отвлекая детей от гаджетов и воспитывая смелость общения в реальной жизни.

Кроме того, популяризация спорта вытесняет вредное влияние улицы на подростков.

По завершению мероприятия юные спортсмены с тренерами получили символические сертификаты о происхождении мастер-класса, а также памятные фото с автографом чемпионов на добрую память. В планах меценатов сделать такие мероприятия традиционными.