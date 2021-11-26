25 ноября луганская Заря сыграла с итальянской Ромой в пятом туре Лиги конференций. Встреча состоялась в Риме на Стадио Олимпико и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

С самого начала игроки Ромы пошли в атаку, но удар Тэмми Абрахама пришелся выше ворот.

Далее Ловро Цвек пробил в угол ворот, но голкипер Ромы Руй Патрисиу спас команду.

Однако уже на 15-й минуте Карлес Перес пробил с близкой дистанции и сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

С угла штрафной в левый угол ворот ударил впоследствии и Николо Дзаньоло, однако Дмитрий Мацапура совершил великолепный сейв.

Но на 33-й минуте удар в ту же часть ворот от Николо Дзаньоло голкипер поймать не смог и счет стал 2:0 в пользу итальянцев.

Заря взяла мяч под контроль – делала много коротких пасов и небольших комбинаций. Но до перерыва изменить ход игры им не удалось.

С начала второго тайма игроки Ромы долго не запрягали. На 46-й минуте Тэмми Абрахам, получив пас от Николо Дзаньоло, попал в пустые ворота луганской команды – 3:0.

На 75-й минуте Тэмми Абрахам, дотянувшись до мяча, летевшего после отскока, отправил мяч в сетку и сделал счет 4:0.

Таким образом после пяти туров Заря имеет в своем активе шесть очков и занимает третью строчку.

Рома набрала 10 и обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы, как и норвежский Буде-Глимт.