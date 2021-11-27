Украинская 19-летняя теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) получила чемпионский титул на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.

Это второй титул спортсменки в 2021 году

В финале 19-летняя украинка обошла Кристину Кучеву (№174 WTA) из Словакии.

Благодаря этой победе на следующей неделе Снигур впервые войдет в топ-150 рейтинга WTA.

Поединок на корте длился 55 минут.

В первом сете Дарья сделала три брейка, отдав Кристине один гейм на своей подаче – 6:3.

А во второй партии Снигур обошла теннисистку из Словакии шансов – 6:0.

В феврале 2021 года Дарья победила в турнире во Франции. А в сентябре она проиграла в финале турнира в португальском Сантарене. Всего для Снегирь это шестой профессиональный титул ITF в карьере.

Читайте Украинской тенисистке Элине Светолиной открыли именную звезду в Киеве

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые вышла на связь после исчезновения из публичного пространства в начале ноября.

Спортсменка пообщалась по видеосвязи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. К их разговору присоединились глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.