Блохин назвал своих фаворитов в борьбе за Золотой мяч

Золотой мяч в 2021 году должен получить нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Instagram выразил экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин, который и сам является обладателем Золотого мяча-1975.

По его словам, на премию также могут претендовать форварды ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также вингеры Криштиану Роналду и Мохаммед Салах, выступающие за Манчестер Юнайтед и Ливерпуль соответственно.

— Достойных кандидатов всегда несколько. Меня многие спрашивают, закончилась ли эпоха Месси и Роналду в борьбе за главную награду года? Вы знаете, каждая эпоха когда-нибудь закончится. Появятся новые футболисты, новые звезды. Но я все же считаю, что 2021 год – это еще не конец их звездного времени. Все узнаем в понедельник, — заявил Блохин.

Он также подчеркнул, что именно поляк больше других претендентов заслужил Золотой мяч.

Экс-форвард киевского Динамо также выразил надежду, что награда достанется футболисту, который в течение года демонстрировал наилучшее качество игры.

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Источник: Instagram Олега Блохина

Фото: Instagram Олега Блохина