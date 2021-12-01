В France Football предположили, что Левандовски могут вручить Золотой мяч-2020

После определения лауреата Золотого мяча-2021 уже два дня не утихают разговоры и критика в адрес организаторов премии авторитетного журнала France Football.

Многие мировые футбольные специалисты считают, что награда должна была добраться до форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски, а не игрока ПСЖ Лионеля Месси.

Главный редактор издания France Football Паскаль Ферре предположил, что поляк все же может получить награду, ведь в 2020-м из-за пандемии вручения приза отменили. Тогда именно Левандовски был безоговорочным фаворитом.

— Мы можем подумать об этом (вручение Золотого мяча-2020 Левандовски, — Ред.), но должны уважать историю Золотого мяча, построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены, что Левандовски выиграл бы Золотой мяч в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы, — сказал он.

С тем, что Левандовски должен был получить Золотой мяч, согласен даже Месси. Получив награду в понедельник, аргентинец обратился к своему главному конкуренту:

– Ты заслужил свой Золотой мяч. Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году, — сказал он.

Чтобы получить Золотой мяч за 2021 год, Левандовски не хватило немного. Он проиграл Месси всего 33 голоса. Сам Ферре признался, что предпочел именно Роберта.

— Голосование за Золотой мяч основывается на демократической системе. Жюри из 170 человек избрало Месси. Я не голосовал за него. Я проголосовал за Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил Золотой мяч, – сказал главный редактор France Football.

Интересно, что раньше награду Золотой мяч никогда не вручали задним числом. Если это все же случится, France Football фактически признает ошибку об отмене премии в 2020 году.

В сезоне-2019/20 Роберт Левандовски отличился 55 голами и отдал 13 ассистов в 47 матчах. Он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов. Вместе с мюнхенской Баварией завоевал такие трофеи: чемпионата Германии, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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Источник: Watson