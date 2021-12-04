Валентина Ковальская и Андрей Ткачук стали лучшими легкоатлетами ноября в Украине

Валентину Ковальскую и Андрея Ткачука признали лучшими легкоатлетми ноября в Украине. Такое звание им принесли победы на чемпионате мира по 48-часовому бегу на беговой дорожке с самыми высокими мировыми достижениями в истории. Ткачук за двое суток преодолел 410 км, а Ковальская – 339 км.
Ткачука признали лучшим легкоатлетом месяца вторично. Впервые это произошло в июле.
Напомним, что голосование проходило в трех категориях – среди экспертов (Совет ФЛАУ), болельщиков и представителей СМИ. Голоса каждой категории учитывались как треть всех голосов.
Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого летом этого года отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе.
Об этом Назар Коваленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее спортивный арбитражный суд не позволил легкоатлету выступить на спортивных соревнованиях в рамках Олимпиады-2020.
Источник: ФЛАУ