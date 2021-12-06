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Факты / Спорт

В Гане на официальном уровне призвали помолиться за поражение Ломаченко в бою с Комми

Мария Степанюк редактор ленты
Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне

На родине следующего соперника украинского боксера Василия Ломаченко ганца Ричарда Комми призвали жителей страны помолиться за победу своего соотечественника.

С таким обращением выступила Боксерская ассоциация Ганы. В нем говорится, что на родине ганца по прозвищу Терминатор с оптимизмом смотрят на предстоящий бой.

Отмечается, что победа Ричарда Комми позволит ему “встать на шаг поближе к титулу двукратного чемпиона мира”.

— Посланием доброй воли Ганская боксерская ассоциация желает вдохновить всех ганцов, особенно боксерское сообщество, вспомнить Ричарда Комми в своих молитвах, чтобы помочь ему добиться триумфа в предстоящем поединке.

Мы знаем, что ты будешь биться всем сердцем за нашу Гану и поднимаешь флаг очень высоко, — говорится в сообщении.

Гана – страна в западной части Африки на побережье Гвинейского залива со столицей Аккрой. Ее население составляет 31 млн жителей.

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Бой Ломаченко – Комми состоится в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке. По мнению букмекеров, безусловным фаворитом противостояния является украинский боксер. Детальнее о прогнозе букмекеров на бой Ломаченко — Комми, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Richard Commey

Фото: Boxing Scene

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