Украинец Деревянченко проиграл Адамесу и упустил шанс на титульный бой

Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил решением судей доминиканцу Карлосу Адамесу. Бой прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

Судейские записи засвидетельствовали победу доминиканца со счетом – 95:95, 97:93, 96:94.

В стартовых раундах боксеры присматривались друг к другу. В середине второй трехминутки Адамес после апперкота прижал украинца к канатам. Сергей сумел вернуться в бой, но без рассечения не обошлось.

Далее Деревянченко активизировался и заставил соперника действовать на контратаках. В середине поединка украинец сумел выиграть раунд за счет активных действий, но дальше доминиканец провел серию мощных ударов.

В заключительных раундах доминиканец смог выстоять под давлением украинца. В последнем раунде Деревянченко изо всех сил ринулся в атаку: соперники обменялись точными попаданиями, после чего раздался гонг.

На кону противостояния стоял бой за звание обязательного претендента по версии WBC с экс-чемпионом из Мексики Хайме Мунгией.