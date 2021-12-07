Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что хочет воспользоваться паузой в международном календаре для получения новых знаний в клубах топ-чемпионатов.
По словам специалиста, особенно ему импонирует метод работы главного тренера итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
— Есть много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-нибудь человека отдельно я не хочу. Пока мне президент УАФ пообещал, что поможет, чтобы я поехал куда-то. Мне нравится работа Джан Пьеро Гасперини в Аталанте. Там, где Руслан Малиновский.
Если мне удастся договориться с Гасперини, что он примет меня, то я поеду на 3-4 дня. Он сказал числа, приблизительно конец января – начало февраля, там будет перерыв, — признался Петраков.
Тренер сборной отметил, что нудно воспользоваться паузой, чтобы посмотреть тренировочные занятия и тенденции в футболе, пообщаться с другими футбольными специалистами.
– Может, поеду в Англию. Может, к Марсело Бьелсе заеду в Лидс Юнайтед, если меня примут. Там спортивный директор испанец. Может, к Зинченко и Гвардиоле в Манчестер Сити. Хочу просто пообщаться, посмотреть занятия. Нужно общаться с людьми и идти вперед, – добавил он.
26 ноября сборная Украины узнала соперника в 1/2 финала плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу. Сине-желтым предстоит сыграть с командой Шотландии.
В случае положительного для украинцев результата в матче со скотами, их ждет финальное противостояние в борьбе за путевку в Катар с кем-то из дуэта Уэльс — Австрия.
Источник: ПРОФУТБОЛ Digital
Фото: УАФ