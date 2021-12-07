Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что хочет воспользоваться паузой в международном календаре для получения новых знаний в клубах топ-чемпионатов.

По словам специалиста, особенно ему импонирует метод работы главного тренера итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

— Есть много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-нибудь человека отдельно я не хочу. Пока мне президент УАФ пообещал, что поможет, чтобы я поехал куда-то. Мне нравится работа Джан Пьеро Гасперини в Аталанте. Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Гасперини, что он примет меня, то я поеду на 3-4 дня. Он сказал числа, приблизительно конец января – начало февраля, там будет перерыв, — признался Петраков.