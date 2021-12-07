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Украинская теннисистка Козлова вышла замуж за немецкого экс-хоккеиста

Мария Степанюк редактор ленты
Катерина Козлова і Міхаель Байндль

Украинская теннисистка Екатерина Козлова, которая занимает 144-е место в рейтинге WTA, вышла замуж. Ее избранником стал бывший немецкий хоккеист, а ныне тренер Михаэль Байндль.

Козлова познакомилась со своим будущим мужем через своего наставника Кристофера Касса. Он пригласил 35-летнего экс-хоккеиста поработать с украинкой как тренер по физической подготовке.

 

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Публикация от Tennishalle Waldering (@tennisanlage_simon_neuert)

У пары завязались отношения в 2020 году. После свадьбы Козлова решила выступать в WTA-туре под фамилией мужа. Она находится в предварительных заявках турниров в Мельбурне и Australian Open.

Михаэль завершил 15-летнюю карьеру профессионального хоккеиста в 34 года. В настоящее время Байндль тренирует хоккейную команду TEV Miesbach, а также играет в теннис, принимает участие в матчах на клубном уровне и занимается физической подготовкой других спортсменов.

27-летняя Козлова — седьмая ракетка Украины. Первым номером среди украинок остается Элина Свитолина, следом идут Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Дария Снигур.

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В этом году заключила брак со своим любимым, французским теннисистом Гаэлем Монфисом и Элина Свитолина. Пара сыграла свадьбу в швейцарском Ньоне. Что касается Элины, то она решила продолжить играть на турнирах под своей фамилией, но сменила ее в социальной сети Instagram.

Источник: Большой теннис Украины

Фото: Michael Baindl

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