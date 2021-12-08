Легендарного бразильского футболиста Пеле снова госпитализировали. Он продолжит лечение в медицинском учреждении Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу после перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Согласно прогнозу врачей, в ближайшие дни его могут выписать из больницы. По словам медиков, его состояние стабильное, спортсмен чувствует себя хорошо.

30 сентября Пеле выписали из больницы спустя месяц после того, как его госпитализировали 31 августа. Согласно плану, пациент должен был продолжить химиотерапию после удаления опухоли 4 сентября.

Через две недели Пеле сообщил поклонникам через соцсеть своей дочери, что операция прошла успешно, а с ним все хорошо.

Пеле – бразильский футболист, игравший за клубы Сантос и Нью-Йорк Космос. Легендарный спортсмен забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

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Источник: Globo