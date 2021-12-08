Не из-за коронавируса: стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Украинский футбольный тренер Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни в среду, 8 декабря.

Станислав Станиславский, спортивный директор любительского клуба Гераклион, который стал последним местом работы Гамулы, назвал предварительную причину смерти украинского специалиста.

По его словам, Гамула не болел, а его смерть точно наступила не из-за коронавирусной болезни.

— Дочь Игоря Васильевича в шоке… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу предстояла игра с молодежкой Спартака. Вчера днем ​​общались с ним, а когда я звонил вечером, он, к сожалению, уже не ответил, — сказал Станиславский.

О смерти Игоря Гамулы стало известно утром 8 декабря. Украинский футбольный специалист в последние годы проживал в России.

Гамула начал свою тренерскую карьеру в херсонском Кристалле, в составе которого завершил карьеру игрока.

Далее он становился у руля следующих клубов: российский Черноморец из Новороссийска, латвийские команды Даугава и Динабург, украинское Закарпатье, а также российский Ростов.

Фото: ФК Ростов