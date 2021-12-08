Умер Игорь Гамула – украинский футбольный специалист и бывший футболист. Ему был 61 год.

– Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула, – сообщили в пресс-службе ФК Ростов.

О причинах смерти пока не сообщается.

За карьеру футболиста Гамула выступал за луганскую Звезду и херсонский Кристалл, а также за российские клубы СКА, Ростсельмаш и Атоммаш. В составе СКА в 1981 году стал обладателем Кубка СССР.

Свою тренерскую карьеру Гамула начал в херсонском Кристалле. Он также возглавлял российский Черноморец, латвийские Даугавке и Динабург, украинское Закарпатье и российский Ростов.

Последним местом работы Гамулы стал клуб Гераклион, выступающий в любительском чемпионате Москвы.

Гамула не в последнюю очередь прославился как крайне эмоциональный и экспрессивный человек. Это часто было заметно во время его выступлений перед журналистами.

В конце октября умер Сергей Морозов – бывший украинский футболист, тренер и футбольный эксперт. Ему был 71 год.

Источник: ФК Ростов

Фото: ФК Ростов