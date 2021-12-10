Гол украинского полузащитника луганской Зари Егора Назарины в ворота норвежского Буде-Глимта признали лучшим в шестом туре группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22.

Назарина забил чемпиону Норвегии сильным ударом со штрафного. Для 24-летнего футболиста этот гол стал первым в этом еврокубковом турнире.

В голосовании на сайте УЕФА гол Назарины опередил удары игрока Ромы Борхи Майораля в ворота софийского ЦСКА, точный удар Риса Нельсона из Файенорда в ворота Маккаби из Хайфы и гол Ивана Шранца из пражской Славии в матче с берлинским Унионом.

В матче шестого тура Заря сыграла вничью с Буде-Глимтом со счетом 1:1. Игра прошла в Запорожье.

По итогам группового этапа команда Виктора Скрипника финишировала на третьей строчке в квартете С, набрав семь очков.

Среди украинских команд в текущем розыгрыше еврокубков Заря – единственная, кому удалось одержать победу – луганский клуб дважды обыграл болгарский ЦСКА.