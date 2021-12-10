Оливейра или Порье? Все о главном титульный бой турнира UFC 269

Турнир UFC 269 состоится в ночь на 12 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штате Невада (США). В главном поединке бойцовского вечера в легком весе американец Дастин Порье сразится за пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой,

Но это не единственный титульный бой в этот вечер в рамках турнира. Пояс в сверхлегком весе будет защищать бразильянка Аманда Нуньес в поединке с американкой Джулианной Пеньи.

Где смотреть бой Оливейра – Порье?

Начало турнира запланировано на 1:15 по киевскому времени, а основной кард стартует примерно в 5:00.

Отечественные поклонники смешанных единоборств смогут посмотреть бой в прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. В повторе бойцовский вечер турнира UFC 269 можно будет посмотреть в понедельник, 13 декабря, в 14:25 на этом же телеканале или в 2:30 на Setanta Sports+ тоже в понедельник.

Трансляция всего турнира будет доступна на UFC Fight Pass.

Прогноз на бой Оливейра – Порье и Нуньес – Пенья

По мнению букмекеров, фаворитом боя Оливейра – Порье является американец.

Ставки на победу Порье принимают с коэффициентом 1.66. В то время как успех бразильца Оливейры оценивается котировкой 2.30.

31-летний Оливейра завоевал пояс UFC в легком весе в мае этого года. Последние три боя доказали, что Оливейра действительно заслужил пояс, поскольку его переводной список пополнился громкими именами: Майкл Чендлер, Тони Фергюсон и Кевин Ли. Свою первую защиту Чарльз проведет с рекордом 31-8-1.

Дастин Порье дважды одолел ирландца Конора МакГрегора. Пока рекорд американца насчитывает 28 побед при шести поражениях. Порье побеждал Эдди Альвареса, Джастина Гетжи, Энтони Петтиса, Дэна Хукера, Джима Миллера, Карлоса Диего Феррейру, Макса Холлоуэя, а также дважды нокаутировал вышеупомянутого МакГрегора.

Что касается женского поединка Нуньес – Пенья, то букмекеры почти не дают шансов на успех американке. Ей коэффициент только 9.00 против 1.08 у бразильянки Нуньес, которая, вероятно, и защитит титул от посягательств.

Аманда Нуньес не проигрывает с 2015 года. На ее счету 12 побед, что является вторым показателем среди активных серий в UFC после Камара Усмана (15). В 2018 году Аманда стала автором одного из самых жестких нокаутов в истории ММА. Тогда досталось Крис Сайборг, которая на момент боя имела серию из 20 побед подряд и не проигрывала 13 лет.

Ее соперница – американка венесуэльского происхождения Джулиана Пенья. С 2016 года она провела всего пять боев против десяти за этот же период у Нуньес. У Пеньи три победы и два поражения.

Промо турнира UFC 269

Проморолик в турнир UFC 269 промоушн представил еще в начале ноября.

Ролик очень не понравился ирландцу Конору МакГрегору из-за того, что в нем присутствует момент, когда он сломал ногу в третьем бою с Порье. Тем не менее, промо бойцовского вечера получилось огненным.

Полный карт турнира UFC 269

В основном карде состоится пять боев, из которых два чемпионских:

Чарльз Оливейра (Бразилия) – Дастин Порье (США);

Аманда Нуньес (Бразилия) – Джулианна Пенья (Бразилия);

Джефф Нил (США) – Сантьяго Понциниббио (Аргентина);

Кай Кара-Франс (Новая Зеландия) – Коди Гарбрандт (США);

Раулиан Пайва (Бразилия) – Шон О’Мелли (США).

Предыдущий кард:

Джош Эмметт (США) – Дэн Идж (США);

Педру Муньюс (Бразилия) – Доминик Крус (США);

Аугусто Сакаи (Бразилия) – Тай Туйваса (Австралия);

Джордан Райт (США) – Бруно Силва (Бразилия).

Ранний предыдущий кард: