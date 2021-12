Рассмеялись и обнялись: прошла первая битва взглядов Ломаченко и Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с ганцем Ричардом Комми в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Накануне боксеры провели пресс-конференцию и первую битву взглядов перед вечером бокса.

Украинец отметил, что у него нет проблем со здоровьем перед поединком и назвал его “следующим шагом” в своей боксерской карьере.

Ганец в комментарии журналистам сказал, что понимает, что поединок с Ломаченко будет нелегким, но после поражения от Лопеса (Комми тоже проигрывал американцу, – Ред.) он должен вернуться.

После пресс-конференции спортсмены провели традиционную дуэль взглядов. Процедура прошла в дружеской атмосфере и между соперниками не ощущалось напряжения. Более того, оба боксера улыбались, а в конце пожали друг другу руки и обнялись.

Nothing but respect between these two …

#LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021