Рассмеялись и обнялись: прошла первая битва взглядов Ломаченко и Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с ганцем Ричардом Комми в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Накануне боксеры провели пресс-конференцию и первую битву взглядов перед вечером бокса.

— Madison Square Garden – особое место для меня, потому что в моей карьере у меня было много памятных поединков. Это честь для меня, потому что это Мекка бокса. Я уважаю это. Не могу дождаться вечера боя. Спасибо, Комми. Ты сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересное сражение. Комми имеет силу, мощь, опыт. Есть большое сердце, — сказал Ломаченко.

Украинец отметил, что у него нет проблем со здоровьем перед поединком и назвал его “следующим шагом” в своей боксерской карьере.

Ганец в комментарии журналистам сказал, что понимает, что поединок с Ломаченко будет нелегким, но после поражения от Лопеса (Комми тоже проигрывал американцу, – Ред.) он должен вернуться.

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После пресс-конференции спортсмены провели традиционную дуэль взглядов. Процедура прошла в дружеской атмосфере и между соперниками не ощущалось напряжения. Более того, оба боксера улыбались, а в конце пожали друг другу руки и обнялись.

Nothing but respect between these two … #LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva — Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021

Для Ломаченко это будет второй бой после поражения от Теофимо Лопеса. Букмекеры в поединке отдают предпочтение украинцу. С подробным прогнозом на бой Ломаченко – Комми предлагаем ознакомиться в нашем материале.